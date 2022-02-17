نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في أن يُحرز خامس أهدافه مع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في خامس مباراة له مع العميد منذ الانضمام له في شهر ديسمبر الماضي.

الأهداف الخمسة لـ حمدالله مع الاتحاد

وسجل اللاعب المغربي في مباريات” النصر والرائد وأبها والتعاون” في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما سجل هدفًا في مباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الودية، التي انتهت بفوز نيوكاسل بهدفين لهدف.

وكان المهاجم المغربي انضم لصفوف الاتحاد في ديسمبر الماضي قادمًا من نادي النصر كصفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ عقده مع النصر يوم 23 نوفمبر الماضي.

الاتحاد يسعى للنقطة رقم 50

ويسعى الاتحاد للفوز على التعاون مساء اليوم والوصول إلى النقطة رقم 50 في صدارة دوري المحترفين.