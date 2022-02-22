أبدى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس جمهورية موريتانيا دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته لمعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين، مثمنا مواقفهما الداعمة لموريتانيا، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

رئيس النيجر يؤكد دعم بلاده:

كما ‎أبدى فخامة الرئيس محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر، دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته الطيبة لشعب المملكة بالمزيد من الرفعة والازدهار.

وأكد فخامته وقوف بلاده مع المملكة تجاه مختلف القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.