أعرب رئيس رابطة دوري المحترفين، عبدالعزيز العفالق عن سعادته بالاحتفال بيوم التأسيس، مؤكدًا أن السعودية تبهر العالم بالنهضة الكبرى التي تشهدها البلاد.

رئيس رابطة دوري المحترفين يحتفل بيوم التأسيس:

وقال رئيس رابطة دوري المحترفين: “في الوقت الذي نسير خلاله نحو إبهار العالم بالنهضة الكبرى التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، سنستدير في هذا اليوم بأعناقنا نحو تاريخ ضارب في العمقين الثقافي والحضاري بهويتنا الثابتة”.

وتابع العفالق: “نحن نقبض العزة والشموخ من أطرافها بماض عريق تليد مليء بالعزيمة الصلبة التي كسرت أطماع المعتدين دون الاحتلال كبقعة حرة فريدة في عالم اليوم وبالمستقبل الذي يأخذ من عراقتنا معاني الإصرار والحزم”.

الاعتزاز بالجذور الراسخة والوحدة والأمن:

وأضاف: “بعد نحو 300 عامًا من تأسيس الدولة السعودية نحتفل بهذه المناسبة للاعتزاز بالجذور الراسخة وبالوحدة والأمن والاستقرار ونتحفز أيضًا للاستمرار في البناء والتنمية”.

وواصل رئيس رابطة دوري المحترفين: “إن دولتنا فصول متصلة بقصص الفخر منذ بدأ الإمام المؤسس محمد بن سعود آل مقرن، توحيد البلاد إيذانًا بنهوض الدولة السعودية الأولى في العام الميلادي 1727”.

واختتم العفالق تصريحاته قائلًا: “في هذا اليوم نرفع أخلص التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة بهه الذكرى التي تمجد وحدتنا وتذكرنا بعراقة دولتنا الآمنة المطمئنة وبمنجز تأسيسها وكل عام وموطني في طليعة العزة والشموخ”.