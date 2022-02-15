وافقت رابطة دوري المحترفين على زيادة عدد الإعلانات على أطقم الفرق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رابطة دوري المحترفين توافق على زيادة الإعلانات:

وأرسلت رابطة دوري المحترفين خطابًا للأندية تعلن فيه السماح بـ10 إعلانات على القميص والشورت، وذلك وفق الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان.

وتابع الإعلامي أحمد العجلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تمت الموافقة على الاقتراح بالأغلبية في اجتماع الرابطة الأخير”، مضيفًا في تغريدة أخرى: “في النهاية اقتراح خالد البلطان تم اعتماده”.

البلطان يؤكد أن تقليص الرعايات يؤثر على النادي:

وأكد خالد البلطان من قبل أن نادي الشباب يُعاني من ضغوط كبيرة، لعدم قدرته على الإنفاق مثل بعض الأندية الأخرى، ما يُعيق قدرته على المنافسة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وصرح البلطان قائلًا: “تقليص عدد الرعايات على قمصان الأندية قرار مجحف، في منافسات الموسم الماضي كانت الرعايات لدى نادي الشباب 50 مليون ريال، وفي هذا الموسم أصبحت 17 مليون ريال بسبب تقليص عدد الرعاة”.