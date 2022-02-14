نشر برنامج “في الصورة”، المذاع على قناة روتانا خليجية، رابط الاستعلام عن خطة تنفيذ إزالة الأحياء العشوائية في جدة.

رابط الاستعلام:

وأوضح البرنامج، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أنه يمكن الاستعلام عن العقار الخاص بك عن طريق بوابة عملاء الأمانة من خلال الرابط التالي: هنا.

تفاصيل اللقاء:

ويناقش البرنامج ملف عشوائيات جدة ويستضيف كلًّا من أمين جدة صالح التركي، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، وكذلك نائب وزارة الشؤون القروية والبلدية عبدالله البدير، ونائب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري.