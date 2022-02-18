قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضًا خياليًّا للاعب الفرنسي كيليان مبابي من أجل إقناعه بالبقاء، وذلك بعد اهتمام ريال مدريد الإسباني بضم اللاعب الفرنسي صاحب الـ24 عامًا.

تفاصيل عرض باريس سان جيرمان إلى كيليان مبابي:

وقالت صحيفة The Independent البريطانية: إن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي البقاء مقابل رفع قيمة راتبه إلى 600 ألف يورو ليتقاضى أجرًا أسبوعيًّا يصل إلى مليون و200 ألف يورو.

ويدرس مبابي حاليًّا العرض، الذي في حال وافق عليه سيكون أغلى عقد للاعب في تاريخ كرة القدم منذ بدايتها.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، حيث يرغب اللاعب صاحب الأصول الكاميرونية في الانتقال لـ ريال مدريد بالمجان في صيف العام الحالي، بعد أن فشل الريال في ضمه بصيف 2021 بسبب تعنت إدارة باريس سان جيرمان.

مبابي ساهم في فوز باريس على الريال:

وكان كيليان مبابي سجل هدف فوز باريس سان جيرمان على ريال مدريد في ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، في الدقيقة الـ93 بعد أن أهدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء تصدى لها حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا.

يذكر أن مبابي كان فاز بلقب كأس العالم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا برباعية مقابل هدفين.