أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الكروي الأول في الهلال، على أنه عمل على تحرير لاعبي الفريق هجوميًا وذلك خلال مباراة الشباب التي انتهت بفوز الزعيم بخماسية دون رد في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مدرب الهلال يشيد باللاعبين

وتحدث دياز بعد المباراة قائلًا: “حررنا اللاعبين وقدموا أداء رائعًا في الملعب، والفريق لديه إمكانيات كبيرة جدًا”.

وأضاف دياز: ” رؤية اللاعبين محررين جعلهم يقدمون أفضل ما لديهم”.

وكان زعيم آسيا أنهى الشوط الأول برباعية دون رد.

وكان النيجيري أوديون إيجالو افتتح التسجيل لـ الزعيم في الدقيقة الثامنة عشرة، بعد تمريرة متقنة من البيروفي أندري كاريلو.

وواصل الزعيم ضغطه ليضيف ثاني الأهداف عبر كاريلو في الدقيقة الخامسة والعشرين من تصويبة قوية.

الزعيم واصل إمتاعه وإقناعه الفني، ليضيف ثالث الأهداف عبر موسى ماريجا في الدقيقة الثلاثين بعد تمريرة متقنة من اللاعب سلمان الفرج.

إيجالو نجم مباراة الشباب الأول

وأراد إيجالو أن يكون نجمًا للمباراة في شوطها الأول فأضاف الهدف الثاني له والرابع لـ الهلال في الدقيقة الـ44 بعد تمريرة جيدة من ماريجا.

وفي الشوط الثاني، سجل ماريجا ثاني أهدافه والخامس لـ الهلال بالدقيقة الـ83 ليفوز الزعيم بخماسية دون رد في أول مباراة لـ المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وأصبح رصيد الزعيم بعد الفوز 34 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الشباب عند 40 نقطة في المركز الثالث، وظل النصر ثانيًا برصيد 41 نقطة.