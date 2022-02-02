أقام مستشفى الصحة النفسية بحفر الباطن رحلة ترفيهية لنزلاء المستشفى في أحد المخيمات في المحافظة، وذلك ضمن خطة البرامج التي يعدها المستشفى لنزلائه.

حيث استمتعوا بممارسة بعض الفعاليات الرياضية والمسابقات الثقافية والمناقشات وتأتي هذه الرحلة في إطار تحسين الحالة المزاجية وتقوية روابط الصلة بين النزيل والبيئة الاجتماعية المحيطة به عن طريق تخفيف الأعراض المصاحبة للمرض النفسي بما ينعكس إيجابًا على سلوكياتهم.

تهيئة وبرامج علاجية:

وعلى هامش الرحلة قام مدير الشؤون الصحية، ناصر الصافي، بزيارة تفقدية التقى خلالها بالنزلاء، مؤكدًا على أهمية تلك البرامج للعلاج والتهيئة بعد إكمال شفائهم بإذن الله حتى يعودوا إلى المجتمع كأعضاء فاعلين، فيما أثنى على جهود الكوادر الصحية والإدارية في المستشفى والدور الكبير الذي يقدمونه في خدمة المستفيدين ووجه بتقديم أفضل الخدمات العلاجية لهم.