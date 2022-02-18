حقق المدرب الأرجنتيني رامون دياز رقمًا مميزًا له، بعد أن قاد الأزرق للفوز بخماسية دون رد في مباراة الهلال والشباب أمس الخميس في الجولة الـ21 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل دياز رابع أكبر نتيجة في مسيرته مع الزعيم.

ماذا حقق دياز بعد قمة الهلال والشباب؟

وكرس دياز عقدته لـ نادي الشباب بالفوز عليه لرابع مرة مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة، كانت مع نادي الاتحاد في موسم 2018/ 2019 عندما تولى تدريب الاتحاد لفترة قصيرة.

وحقق الهلال أكثر من رقم مميز بعد نتيجة الهلال ضد الشباب بالأمس، حيث أصبح أكثر فريق من الخمسة الكبار تحقيقًا لنتيجة كبيرة في شباك منافسيه “النصر، الاتحاد، الأهلي والليوث”.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الوحيد بين الخمسة الكبار الذي لم يخسر بخماسية من قبل في الدوري السعودي للمحترفين، كما أنه بات أكثر فريق تسجيلًا لـ5 أهداف أو أكثر في تاريخ البطولة، حيث فعل ذلك ضد 14 فريقًا.

الهلال لم يخسر بخماسية من قبل:

وتُعد نتيجة مباراة الهلال والشباب بخماسية هي الـ19 لـ الهلال بخمسة أهداف ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، كما أنه كرس عقدته أمام الليوث، بتحقيق الفوز رقم 16، وخسر 4 مرات فقط، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

ويتواجد نادي الهلال في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما يتواجد نادي الشباب ثالثًا.