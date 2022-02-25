يسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لمواصلة سجله المميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وقيادته لتحقيق فوز جديد ضد الحزم.

الهلال يتألق مع رامون دياز

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة رامون دياز على ملعبه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال 21 مباراة متتالية.

وحقق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز الفوز في 15 مباراة، والتعادل في 5 مواجهات، وذلك باستثناء خسارته في أول لقاء خاضه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عام 2016.

وكان رامون دياز قد عاد مجددًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلفًا للبرتغالي ليوناردو جارديم، ونجح في الفوز على الشباب بخماسية دون رد في الدوري، وتأهل لنصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على النصر بنتيجة 2/1.

الهلال ضد الحزم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الحزم، مساء يوم غد السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 14 نقطة.