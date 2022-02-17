يسعى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو لمواصلة تألقه ضد التعاون، وقيادة العميد لتحقيق الفوز اليوم.

رومارينيو يسعى لمواصلة تألقه

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هو أكثر الأندية التي ساهم أمامها رومارينيو بتسجيل الأهداف، بعدما ساهم في إحراز 6 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويُقدم رومارينيو مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويُنافس على لقب الهداف، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 13 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن المتصدر، نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ويلعب التعاون ضد الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.