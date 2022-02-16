أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، والتي أظهرت تحول البنك إلى الربحية.

وأظهرت بيانات البنك على موقع السوق المالية تداول، تحقيق صافي ربح بلغ 3.2 مليار ريال خلال العام الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.168 مليار ريال خلال عام 2020.

تراجع إيرادات البنك:

ويأتي ذلك رغم تراجع إيرادات البنك بنسبة 18% لتصل إلى 6.4 مليار ريال، مقابل 7.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل لـ ساب قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنحو 787 مليون ريال ، بعد استبعاد الانخفاض في قيمة الشهرة (7,418) مليون ريال المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات مدفوعا بارتفاع الأرباح في الشركات الزميلة.

وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في إجمالي دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 17%.

انخفاض إجمالي دخل العمليات:

وانخفاض إجمالي دخل العمليات، جاء نتيجة انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الأتعاب والعمولات و دخل توزيعات الأرباح، وقابل هذا جزئيًا ارتفاع في دخل العمليات الأخرى، أرباح تحويل العملات و المكاسب من الأدوات المالية الغير مدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل و مكاسب أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

ويعزى انخفاض دخل العمولات الخاصة خلال العام في ساب بسبب انخفاض معدلات الفائدة في الربع الأول للعام 2020. و ساعد النمو القوي في محفظة القروض خلال العام 2021 على تعويض الآثار الناتجة من هذا الانخفاض.

وبلغ صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021 نحو 595 مليون ريال، مقابل 801 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل 1,038 مليون ريال للربع السابق.