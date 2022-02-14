كشف الإعلامي عبدالرحمن أباعود، سبب رفض المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لعرض نادي الهلال لقيادته خلال الفترة المقبلة.

بيتزي رفض عرض الهلال

وقال عبدالرحمن أباعود: “رفض المدرب الأرجنتيني بيتزي العرض المقدم من نادي الهلال لتدريب الزعيم حتى نهاية الموسم، مشترطًا توقيع عقدًا لمدة موسم ونصف”.

وأضاف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مما جعل المفاوض الهلالي يتجه نحو مواطنه رامون دياز لتدريب كبير آسيا لمدة 6 أشهر مع أفضلية تجديد موسم واحد”.

رامون دياز يخلف جارديم:

وأعلن نادي الهلال، اليوم الاثنين، عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضي، حيث قدمت الإدارة شكرها وتقديرها له على ما قدمه طوال فترة عمله مع الأزرق، متمنية له التوفيق في مسيرته العملية.

وفي السياق ذاته، أنهى مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل أنهى إجراءات التوقيع مع رامون دياز لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).