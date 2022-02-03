اختتمت اليوم الخميس منافسات بطولة الاتحاد للرماية على أسلحة ضغط الهواء والتي استمرت منافساتها على مدار 5 أيام خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3 فبراير الجاري وذلك بحضور سمو رئيس اتحاد الرماية الأمير سعود بن خالد بن عبدالله آل سعود.

وقد أدار منافسات البطولة عدد 8 حكام برئاسة رئيس لجنة الحكام الدولي محمد مغرم العسيري.

نتائج منافسات البندقية

وقد جاءت نتائج منافسات البندقية لدرجة المبتدئين على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ بدر الحميد من الحرس الملكي

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ فيصل الشلوي من الحرس الملكي

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ سالم القرني من الحرس الملكي

نتائج منافسات المسدس

وجاءت نتائج منافسات المسدس لدرجة المبتدئين على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ سامي العنزي من الاتحاد

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ منصور الدوسري من الحرس الملكي

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ سعد المطوع من الصواريخ الإستراتيجية

وقد جاءت نتائج منافسات البندقية للدرجة الأولى على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ عبدالعزيز ماطر المطيري من حرس الحدود

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ سعد أحمد المالكي من حرس الحدود

كما جاءت نتائج منافسات المسدس للدرجة الأولى على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ عبدالله الخثعمي من المرور

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ حمود الأحمري من الحرس الملكي

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ خالد الحربي من الحرس الملكي

فئة الممتاز لمنافسات البندقية

وفي فئة الممتاز لمنافسات البندقية جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ بدر العتيبي من القوات الجوية

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ عبدالعزيز العنزي من القوات الجوية

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ حسين الحربي من القوات البرية

وفي منافسات المسدس لفئة الممتاز جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ محمد العمري من القوات البرية

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد المالكي من القوات البحرية

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ عطا الله العنزي من حرس الحدود

المنافسات على مستوى الفرق

وعلى مستوى الفرق جاءت نتائج منافسات المسدس لدرجة المبتدئين على النحو التالي

المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي

المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الصواريخ الإستراتيجية

المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب أمن المنشآت

وفي منافسات البندقية فرق لدرجة المبتدئين جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي

المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب أمن المنشآت

المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الصواريخ الإستراتيجية.

وفي ختام البطولة قدم سمو رئيس الاتحاد التهنئة للأبطال الحاصلين على الميداليات مشيدًا بالمستوى المقدم من كافة رماة الوطن الذين دائمًا ما يسعون للمنافسة والحصول على النتائج الإيجابية، كما أثنى سموه على الجهود المبذولة من اللجان المنظمة والحكام في سبيل إنجاح البطولة في ظل دعم القيادة الرشيدة حفظهم الله.