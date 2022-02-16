تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو لـ حديث دار بين سلطان الغنام نجم النصر ومشجع لـ الهلال.

تعليق سلطان الغنام

وطلب مشجع هلالي من الغنام الانضمام لنادي الهلال مستقبلًا، فرد عليه لاعب النصر قائلًا: “النصر أحسن وما بتركه أبدًا”.

ويُعد الغنام واحدًا من أبرز العناصر في الفريق الكروي الأول بـ النصر ومع المنتخب السعودي.

ويلعب الغنام مع نادي النصر منذ عام 2018 قادمًا من نادي الفيصلي، كما بدأ مسيرته في الناشئين مع فريق الزلفي.

بطولات الغنام مع النصر

وفاز الغنام بـ 3 بطولات مع نادي النصر، وهم الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018/2019 ولقبين في بطولة كأس السوبر السعودي عامي 2019 و 2020.