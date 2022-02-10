أعلنت شركة “شاومي” عن إطلاق سلسلة Redmi Note 11 في السوق السعودي، وسجّلت خلاله سلسلة Redmi Note قفزة نوعية تضاف إلى تاريخها العريق، مع طرحها أربعة أجهزة مبتكَرة للغاية هي: Redmi Note 11 Pro 5G، وRedmi Note 11 Pro، وRedmi Note 11S، وRedmi Note 11.

وترتقي سلسلة Redmi Note 11 مرّة أخرى إلى مستوى التحدّي المتمثّل في إتاحة خصائص ومزايا أقوى مع إدخالها عددًا من التحسينات القوية على نظام الكاميرا وسرعة الشحن والشاشة وشريحة SoC، مما يجعل أداء الهاتف الذكيّ الرائد ميسورًا أكثر من قبل.

وصرح آلان تشن، المدير الإقليمي لشركة “شاومي” في السعودية: “لطالما كانت سلسلة Redmi Note رائدة في قطاع الهواتف من الفئة المتوسطة، وقد باعت حتى الآن أكثر من 240 مليون جهاز Redmi Note حول العالم، وما هذا إلّا دليلٌ ملموس على حبّ مستخدمينا لهذه السلسلة بالضافة الى بحث “شاومي” المستمر وتفانيها من أجل توفير تجربة الهاتف الذكي المثالية، من خلال منح مستخدمينا تجربة الحصول على مواصفات رائدة بسعر معقول جدًّا للهواتف الذكية من فئة الأسعار المتوسطة”.

مواصفات قياسية:

وتابع آلان تشن حديثه قائلًا: “تقدم الأجهزة الأربعة الجديدة Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S وRedmi Note 11 خصائص ومواصفات أكثر ذكاءً بفضل إعدادات الكاميرا الرائدة في التصوير الفوتوغرافي المتميز، وشاشةFHD + AMOLED DotDisplay ، مع معدّل تحديث يصل إلى 120 هرتز، فضلًا عن التصميمات العصرية المسطّحة الأنيقة والأداء السريع والقوي في مختلف الطرازات”. وأضاف: “دعونا لا ننسى سلسلة أجهزة تنقية الهواء Xiaomi Smart Air Purifier 4 المصمّمة لمساعدة المستخدمين على الاستمتاع بحياة صحية أكثر بفضل تقنياتها الفريدة”.

سلسلةRedmi Note 11:

سجّلت سلسلة Redmi Note قفزة نوعية تضاف إلى تاريخها العريق مع طرحها أربعة أجهزة مبتكرة، ألا وهي Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S وRedmi Note 11، لترتقي مرة أخرى إلى مستوى التحدي المتمثّل في توفير خصائص ومزايا أقوى.

هذا وتتميّز أجهزة Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S كعادتها بمستشعرات أساسية بدقة 108 ميجا بكسل، ما يسمح بالتقاط ومشاركة لحظات الحياة بدقّة عالية وتفاصيل واقعية. تعمل الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجا بكسل على توسيع زاوية الرؤية وصولًا إلى 118 درجة، في حين تلتقط كاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل التفاصيل الدقيقة عن قرب. كما تتيح كاميرا العمق بدقة 2 ميجا بكسل المتوفرة في كل من Redmi Note 11 Pro وRedmi Note 11 S وRedmi Note 11 إحداث تأثير بوكيه طبيعي للقطات البورتريه الشخصية. ليس هذا فحسب، إذ تتميز واجهة Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل قادرة على التقاط صور “سلفي” واضحة وطبيعية.

هذا وتعزّز سلسلة Redmi Note 11 تجربة الشاشة من خلال رسوم متحركة أكثر انسيابية ونقلات سريعة بلا أدنى تأخير، مع رصدٍ أكثر دقّة للمسات الأصابع وذلك بفضل معدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز ومعدل استجابة للّمس يصل إلى 360 هرتز. وتأتي السلسلة معزَّزة بخاصية FHD + AMOLED DotDisplay، وتتميز شاشتها حجم 6.67 بوصة و6.43 بوصة بمجموعة الألوان الواسعة DCI-P3، لتوفر ألوانًا وتفاصيل نابضة بالحياة، وبقدرة تصل إلى 1200 شمعة لضمان وضوح الشاشة حتى في وضح النهار.

وللارتقاء بمستوى الأداء، يأتي جهاز Redmi Note 11 Pro 5G مدعومًا بمعالج Snapdragon®️ 695 الثماني النواة المتطور. وتوفر الشرائح اتصالًا بشبكة الجيل الخامس 5G وأداء رائعًا. كما يرتقي جهازا Redmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S إلى مستوى التحدي بفضل خصائص معالج MediaTek Helio G96 الثماني النواة المتطور وذاكرة وصول عشوائي RAM تصل إلى 8 جيجا بايت. أما جهاز Redmi Note 11، فهو معزّز بمعالج Snapdragon®️ 680 المصمّم باستخدام عملية 6 نانومتر ريادية لتقديم أداء فائق يحافظ في الوقت نفسه على الطاقة. وفي الإجمال، تزوّدك جميع أجهزة سلسلة Redmi Note 11 الأربعة ببطارية بقدرة كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة. وإلى جانب هذه القدرة الاستثنائية للبطارية، يتوفر شاحن “شاومي” توربو جبار بقوة 67 واط في كل من Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro، وهو يستغرق 15 دقيقة فحسب لشحن 50% من البطارية. بالإضافة إلى ذلك، يتميز كل من Redmi Note 11S وRedmi Note 11 بشحن سريع بقدرة 33 واط يسمح بتعبئة البطارية بنسبة تصل إلى 100% في غضون ساعة تقريبًا.

هذا ويأتي Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro وRedmi Note 11S بثلاثة موديلات- 6 جيجا بايت + 64 جيجا بايت، و6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت، و8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت. في حين يتوفر Redmi Note 11 بثلاثة موديلات- 4 جيجا بايت + 64 جيجا بايت، و4 جيجا بايت + 128 جيجا بايت، و6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت.

وتجدر الإشارة إلى أن جهازي Redmi Note 11 Pro 5G وRedmi Note 11 Pro متوفران في وقت قريب في المملكة العربية السعودية، في حين يتوفر جهاز Redmi Note 11 اعتبارًا من شهر فبراير.

سعر التجزئة:

Redmi Note 11

4 جيجا بايت + 128 جيجا بايت: 799 ريالًا سعوديًّا

6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت: 899 ريالًا سعوديًّا

من جهة أخرى، قامت “شاومي” بترقية سلسلة أجهزة تنقية الهواء Xiaomi Smart Air Purifier الذائعة الصيت من خلال ثلاثة موديلات جديدة- Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro و4 و4 Lite.

ويتميز الموديل الأبرز Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro بنظام تنقية 3 في 1 يجمع بين الشحنة الكهروستاتيكية وتقنيات التنقية الميكانيكية القادرة على احتجاز 99.97% من ملوثات الهواء الصغيرة (حتى 0.3 ميكرون).

إلى جانب ذلك، يوفر جهاز Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro معدل تدفق الهواء النقي الخالي من الجسيمات (PCADR) الذي يصل إلى 500 م3 في الساعة والخالي من الفورمالديهايد (FCADR) البالغ 185 م3 في الساعة، ما يعني قدرته على تنقية هواء غرفة معيشة بمساحة 40 مترًا مربعًا بالكامل كل 15 دقيقة.

وبالإضافة إلى أداء التنقية القوي، يوفر جهاز Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro أيضًا تجربة معزّزة للمستخدمين، حيث يضمن تصميمه الأنيق وخاصية تخفيض الضوضاء في وضع التشغيل الليلي اندماجه بشكل مثالي مع منازل المستخدمين العصرية وحياتهم. ويمكن للمستخدمين أيضًا التحكم عن بُعد بالجهاز باستخدام تطبيق Xiaomi Home، وجدولة عمليات التنقية اليوميّة بكل سهولة، والأتمتة مع أجهزة إنترنت الأشياء الأخرى، وعرض حالة استخدام الفلتر، وغيرها الكثير، ناهيك عن دعم الأوامر الصوتية أيضًا بواسطة Google Assistant وAmazon Alexa ***.

سيتوفر جهازا Xiaomi Smart Air Purifier 4 و4 Pro قريبًا في المملكة العربية السعودية.