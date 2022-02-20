أصبح خطر الإقالة يُطارد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، وذلك بعد خسارة فارس الدهناء أمس أمام الطائي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق يصارع ضد الهبوط

ويعاني فارس الدهناء خطر الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى، بعد نزوله للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين.

المدرب فلادان لم ينجح في تحقيق النتائج الإيجابية التي كانت تنتظرها إدارة النادي برئاسة خالد الدبل حيث تم تعيين المدرب فلادان خلفًا للمدرب الوطني خالد العطوي.

تعليق مثير من وليد الفراج

وفي وقت سابق، علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على خسارة نادي الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، أمام نادي الطائي بهدف دون مقابل في الجولة الـ21.

ونشر الفراج صورة من ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حيث يتواجد فارس الدهناء في المركز الرابع عشر قائلًا: “راح فيها فارس الدهناء، وين ما تطقها عوجًا، تاريخ عظيم وحاضر مؤلم”.