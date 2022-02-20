وقعت شركة وسط جدة اتفاقية شراكة إستراتيجية تاريخية مع ناديي الاتحاد والأهلي لمدة عقدين تبدأ من 2022 وحتى عام 2042.

اتفاقية بين وسط جدة وناديي الاتحاد والأهلي:

وتتضمن الاتفاقية العديد من الامتيازات الرياضية لناديي الاتحاد والأهلي، حيث سيكون لهما الانتفاع بملعب وسط جدة، كما سيحصل كل منهما 100 مليون ريال سنويًّا.

ونشر حساب واس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لتوقيع عقد الشراكة، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي.

شراكة القدية مع ناديي الهلال والنصر:

على الجانب الآخر، أُعلن، مساء اليوم الأحد، أيضًا عن توقيع شركة القدية للاستثمار اتفاقية شراكة إستراتيجية تاريخية مع قطبي الرياضة السعودية النصر نادي الهلال لمدة 20 عامًا.

وتشمل الاتفاقية العديد من الامتيازات الرياضية للناديين الكبيرين، مما يسهم في زيادة فرص الاستثمار الرياضي في قارة آسيا، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).