نشرت وزارة التجارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمنشأة تجارية استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، والتي انتهت يوم أمس, واستفاد من الفترة التصحيحية شركة متخصصة في بيع الحديد والأخشاب بأبها منذ 10 سنوات، في حين تتجاوز إيراداتها السنوية 160 مليون ريال سنوياً.

شركة لبيع الحديد والأخشاب بأبها، صححت تجارتها ✅

إيراداتها السنوية تتجاوز 160 مليون ريال.

◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت أعمالها نظامية. بادر و ⁧#صحح_تجارتك⁩ قبل الساعة 11:59م.

عبر: https://t.co/g2weVVNXMZ pic.twitter.com/XY7TpoaWev — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 16, 2022

التجاوب مع الفترة التصحيحية

وأوضحت الوزارة أن تقدم ملاك المنشأة وتجاوبهم مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر نتج عنه الاستفادة من مزايا هذه الفترة، وتصحيح أوضاع المنشأة من خلال إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، وبالتالي الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة، التي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وفقاً لنظام مكافحة التستر، وأصبحت أعمالها نظامية بشكل كامل.

يذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قدمت جميع الخيارات المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، وتتضمن تلك الخيارات: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.