أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، شروط إنبات الفقع والتي من أهمها نزول المطر في موسمه، وتتابع نزوله، وأن تكون الأرض مستريحة لم يطؤها حيوان، ولم يعبث بها إنسان.

ماهي شروط انبات الفقع ؟

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) February 9, 2022

أوقات التقاط الفقع

وقال الزعاق، إنه إذا نزل المطر، خلال موسم سهيل والوسم فإنه ينبت الفقع الزبيدي، وهو الفقع الأبيض البارز على الأرض، أما إذا نزل المطر خلال موسم المربعانية فإنه ينبت الفقع الخلاسي، وهو الفقع الأحمر المندس بباطن الأرض، مشيرًا إلى أن ظهور الفقع دليل على دفء باطن الأرض، فهو يظل محتبسًا طوال فترة الشتاء القارس، ومع دفء شمس الربيع، يظهر ويبرز على وجه الأرض.

تباشير ظهور الفقع

وأضاف خبير الأرصاد الجوية أن تباشير الفقع تبدأ بظهور الهوبر، وهو نوع من الفقع لونه أسود ويشبه بعرة الغنم غير مأكول، وظهوره دليل بارز على قرب ظهور الفقع المأكول، الزبيدي والخلاسي والجباه.

وأوضح خالد الزعاق أن الهوبر لا تظهر إلا بعد أول مطر بـ 3 أشهر تقريبًا، لافتًا إلى أن أفضل وقت لالتقاط الفقع، هو أول النهار وآخره”.

معرفة المواسم والفصول

وقال الزعاق في وقت سابق إن العرب لم يكن لديهم تقاويم مكتوبة على الورق كحالنا الآن لمعرفة المواسم والفصول لكنهم عرفوهما بما يتحسسونه من أشياء وما يشاهدونه من نجوم في قبة السماء، فتباعد وتقارب واصطفاف الأجرام السماوية لها دلائل حسابية عندهم وأهمها الاقتران والتقابل والاستتار، فتقابل الشمس بالقمر بداية الإبدار، واقتران القمر بالشمس بداية الشهر، واستتار القمر بالشمس بداية الكسوف.