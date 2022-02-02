لاقت الإعلامية الكويتية حليمة بولند ترحيبا حارًا من محبيها ومعجبيها بالمملكة، خلال زيارتها لمنطقة الأحساء.

حليمة بولند في الأحساء

وتداول مغردون مقاطع فيديو توثق الحفاوة الكبيرة التي لاقتها الإعلامية الكويتية، وتجمهر عدد كبير من متابعيها للترحيب بها، وظهر أحد الأشخاص وهو يرحب بحليمة بولند قائلًا: “ينتظرونك من الظهر.. وين حليمة وين حليمة.. اتصالات والراحة والجاية وين حليمة، والآن حليمة موجودة، والشعب كله موجود”، وأضاف: “يا هلا والله مرحبًا، طول الله عمرك”.

من جانبها ردت عليه الإعلامية الكويتية قائلة: “أتشرف فيكم.. ألف شكر على حفاوة الاستقبال.. الله يسعدكم”.

وأظهر مقطع فيديو آخر ترحيبًا كبيرًا من (صاحب بسطة) بحليمة بولند وقال: “يا هلا والله ويا مرحبا.. يا هلا والله اللي بتنور الحسا وبتنورنا في أسواق القرية حليمة الزين جعل دربها ما يشوف إلا الزين، الكنار والرز الحساوي والفقع بيقوم بلاش لعيون حليمة، هلا والله ويا مرحبا”.

الرد على الشائعات

يذكر أن حليمة بولند، المولودة في 10ديسمبر 1980، ردّت مؤخرا على الشائعات التي طاولت زواجها بمهر تخطّت قيمته المليون دولار أميركي.

وأكّدت أن قيمة المهر لا تعنيها على الإطلاق، بل قيمة الرجل هي التي تهمّها، مضيفةً: “اليوم أنا مستاءة من كمية الأخبار النازلة عني في المواقع والأكونتات وتمس حياتي الشخصية، مستاءة جدًا منها، لأن حياتي خط أحمر”، وأضافت: “لو سمحتوا أتمنى ترحموني من هالكلام، حياتي الشخصية ملكي وحدي وخط أحمر”.