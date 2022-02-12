طالب صالح النعيمة، نجم الهلال السابق، إدارة النادي بإقالة المدرب البرتغالي ليونالردو جارديم، وذلك بعد الخسارة الكبيرة من الأهلي المصري برباعية دون رد.

الهلال يخسر الميدالية البرونزية:

وكان الهلال فقد فرصة نيل الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، محتلًّا المركز الرابع في البطولة.

رحيل جارديم مطلب:

وقال النعيمة عبر حسابه في “تويتر”: “الجميع يتحمل ما حدث اليوم، اللاعبون دخلوا المباراة بغرور وتعالي والمدرب ساعد في ذلك بدخوله بتغييرات غير منطقية هذا الوقت، لم يعد هناك مجال للمكابرة، فقد حان الوقت لرحيل المدرب ومحاسبة المقصر من اللاعبين”.

يذكر أن المباراة شهدت طرد كل من محمد كنو والبرازيلي ماثيوس بيريرا في الشوط الأول، مما جعل الهلال يلعب لمدة شوط ونصف بـ 9 لاعبين.