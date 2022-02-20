أصدرت صحة الرياض قراراً بمخالفة 512 منشأة صحية تهاونت في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 خلال الفترة 2022/2/12 م حتى 18/ 2 / 2022م.

تنفيذ 3926 جولة تفتيشية

وأكدت أن فرقها الرقابية والتفتيشية قامت بتنفيذ 3926 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، وكذلك الصيدليات بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-١٩)

وأوضحت أن الجولات شملت 288 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة منها (50 مستشفى خاص و238 مستشفى حكومي)، و338 زيارة للمراكز الحكومية و1785 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 1515 زيارة للصيدليات.