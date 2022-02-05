لا تزال عملية إنقاذ الطفل ريان مستمرة فيما تسببت صخرة في تأخير عملية استخراجه من الحفرة التي وقع فيها قبل أكثر من 72 ساعة.

تأخير عملية الإنقاذ

ونقلت صيحفة هيسبرس المغربية عن مصدر القول إن صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل المحتجز في حفرة ضيقة على عمق 32 مترًا.