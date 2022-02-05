لا تزال عملية إنقاذ الطفل ريان مستمرة فيما تسببت صخرة في تأخير عملية استخراجه من الحفرة التي وقع فيها قبل أكثر من 72 ساعة.
تأخير عملية الإنقاذ
ونقلت صيحفة هيسبرس المغربية عن مصدر القول إن صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل المحتجز في حفرة ضيقة على عمق 32 مترًا.
وأوضح المصدر أن “الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة”.
أخبار جيدة
ومن المرتقب أن تحمل الساعات الأولى من صباح اليوم أخبارا جديدة بشأن وضعية الطفل الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.
وأوضح المصدر أن أفراد الوقاية المدنية المشاركين في عملية الحفر اليدوي يتوفرون على أهلية أممية لممارسة مهامهم، حيث خضعوا لتدريبات في الأمم المتحدة.
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