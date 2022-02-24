يُعاني نادي الهلال من فقدان نجمه محمد كنو، وذلك بسبب إيقافه 3 مباريات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ماذا فعل الهلال لتخفيف إيقاف كنو ؟

وتقدم الهلال باستئناف ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد قرار إيقاف اللاعب كنو 3 مباريات، بدءًا من مباراة الشباب، مساء الخميس الماضي، في الجولة 21 من الدوري السعودي.

وقال الإعلامي الرياضي سعد السبيعي مراسل قنوات SBC عبر حسابه في “تويتر” : “أتوقع بالنسبة لاستئناف الهلال المقدم لفيفا على إيقاف كنو ٣ مباريات أن يتم رفضه ويكمل اللاعب عقوبته المقررة سابقًا هذا والله أعلم”.

الهلال يواجه الحزم ثم النصر

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه نادي الحزم بعد غد السبت في الجولة الـ22 من دوري المحترفين، ثم يواجه النصر يوم الخميس المقبل في الجولة الـ23 دوريًا.

وكان كنو تعرض للإيقاف بعد طرده في مباراة الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية.