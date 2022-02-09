أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق “الأهلي ريت 1” عن النصف الثاني من 2021، بإجمالي 48.13 مليون ريال على أساس 137.5 مليون وحدة قائمة.

قيمة الربح:

وقالت شركة الأهلي المالية، في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.350 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3.5%.

وتبلغ نسبة التوزيع 3.61% من صافي قيمة الأصول حسب القيمة العادلة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021.

أحقية التوزيع:

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 17 فبراير 2022 (نهاية يوم التداول، يوم الثلاثاء بتاريخ 15 فبراير 2022).

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.