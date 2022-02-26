أنهى الفريق الكروي الأول بنادي ضمك، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د39’ الهدف الثاني لـ #ضمك عن طريق هلال سوداني

ضمك 2 × 1 الرائد#ضمك_الرائد

⁧#قنوات_SSC⁩ pic.twitter.com/Mf02p9jIWF

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022

ملخص الشوط الأول

وكان منصور حمزي تقدم لـ فارس الجنوب بالهدف الأول في الدقيقة السابعة والعشرين، ثم تعادل البرتغالي إيدر لنادي الرائد في الدقيقة الـ36.

ثم نجح الجزائري هلال سوداني في إحراز الهدف الثاني لـ فارس الجنوب في الدقيقة الـ40 عبر ضربة رأسية متقنة.

هدددددف!⚽️

د27’ الهدف الأول لـ #ضمك عن طريق منصور حمزي

ضمك 1 × 0 الرائد#ضمك_الرائد

⁧#قنوات_SSC⁩ pic.twitter.com/oWTo0ymlP7 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 26, 2022