أعلن المرور السعودي، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الخميس عبر منصة أبشر.

مزاد اللوحات غداً:

وذكر الحساب الرسمي للمرور على موقع تويتر: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الخميس، وذلك عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً، موضحاً أنه يستمر حتى يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري.

الوصول للخدمة:

ولفت المرور إلى طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كما يلي:

– الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات تبويب خدماتي.

– اختيار المرور.

– اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.