على الرغم من مرور 40 عامًا، إلا أن الطلاب لم ينسوا معلمهم المصري الذي تلقوا تعليمهم على يديه، حيث دعوه لتكريمه في محافظة محايل عسير.

بعد 40 عاماً.. طلاب مدرسة في محافظة#محايل_عسير يكرمون مدرسهم المصري

القصة الكاملة مع عبدالله الشهري @al_shehri_11#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/T2KvkL95aC — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 18, 2022

دعوة من الطلاب:

وقال المعلم المصري عبدالفتاح عبدالعزيز من أبناء محافظة قنا بصعيد مصر، في تصريحات إلى قناة “إم بي سي مصر”: إنه كان معلمًا في مدرسة ابن هشام لمدة 4 سنوات، مشيرًا إلى أن جاء إلى عسير بدعوة من طلابه بعد 40 عامًا لتكريمه، معبرًا عن فخره الشديد بذلك.

وتابع: “جئت أحييهم وأسلم عليهم ودعوة عظيمة، والحمد لله على هذه الدعوة التي منحها الله لي لأرى هؤلاء الشباب العظماء”.

أحب عسير:

وأضاف أنه أحب محافظة محايل عسير لأن عادتها وتقاليدها قريبة من صعيد مصر، وعلى الرغم أنه لم يوجد حينها وسائل ترفيه من كهرباء ومياه، إلا أن أبناء المحافظة كانوا كرماء.