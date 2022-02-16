تترقب الجماهير مباراة التعاون ضد الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المستوى المميز الذي يقدمه الفريقين مؤخرًا.

التعاون ضد الاتحاد

ويلعب التعاون ضد الاتحاد، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة التعاون ضد الاتحاد غدًا، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.

مواجهة صعبة في دوري محمد بن سلمان

ويدخل العميد مباراة التعاون ضد الاتحاد غدًا بمعنويات مرتفعة، حيث إنه يسير بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويملك أطول سلسلة فوز بـ10 انتصارات متتالية، وكان آخرها فوزه على النصر بثلاثية نظيفة.

ويطمح العميد في مواصلة سلسلة انتصاراته وزيادة الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه، أملًا في استعادة لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الغائب عن خزائنه منذ عام 2019.

على الجانب الآخر، تحسنت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مؤخرًا، في ظل تألق المصري مصطفى فتحي والكاميروني لياندر تاوامبا، ما ساهم في استعادة توازنه، ويطمح لتحقيق نتائج إيجابية للابتعاد عن مراكز الهبوط.