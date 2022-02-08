تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد تشيلسي وسط طموحات بنجاح الأزرق في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال ضد تشيلسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد اكتساحه للجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/1، فيما يُشارك تشيلسي الإنجليزي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

الزعيم يحلم بتأهل تاريخي

ويطمح الزعيم في تحقيق مفاجأة، والإطاحة بفريق تشيلسي المرشح الأول لحصد لقب كأس العالم للأندية 2021، إلا أن المستوى المميز الذي قدمه الأزرق في مباراة الجزيرة الإماراتي، والنتيجة العريضة رفعت سقف طموحات الجماهير.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على دفعة معنوية كبيرة بعد النتيجة القياسية التي حققها، خاصة أنها الأعلى في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم للأندية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، مدربه الألماني توماس توخيل الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا قبل السفر، ويقود البلوز مساعده زولت لوف، ويفقد لاعبه المصاب ريس جيمس، بجانب حارس مرماه إدواردو ميندي الذي يتواجد في السنغال للاحتفال بتحقيق كأس الأمم الإفريقية.