أكد د. عبدالله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة، على أهمية اللقاحات في القضاء على الأمراض والأوبئة خاصة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

وقال عسيري، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: إن دعوى رفض الاعتماد الطارئ سقطت بحصول أول لقاح كوفيد على الاعتماد الكلي في أغسطس 2021.

لم يرصد أي زومبي حول العالم:

وتابع د. عسير: “دعوى التعديل الجيني سقطت بمرور سنتين ولم يرصد أي زومبي حول العالم، مضيفًا أن دعوى الإبادة للجنس البشري سقطت بملايين الأرواح التي أنقذها الله بهذه اللقاحات.

وأشار إلى أن دعوى العقم سقطت بعشرات الدراسات التي تنفي ذلك ومعدلات الخصوبة خير دليل”.

وتابع د. عبدالله بن مفرح عسيري: “دعوى قتل الرياضيين والمراهقين بالتهاب عضلة القلب ملايين الجرعات، ولم يثبت وفاة واحدة بسبب التهاب عضلة القلب الناجمة عن اللقاح”.

مستجدات كورونا في المملكة:

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن تسجيل (3162) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 3 حالات وفاة رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (4088) حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (678,332) حالة ولله الحمد.