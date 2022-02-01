تأكد غياب نجم الأخضر، علي البليهي عن مباراة السعودية والصين المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

الأخضر يفقد علي البليهي ضد الصين

وحصل علي البليهي على بطاقة صفراء عند الدقيقة الرابعة من مباراة السعودية ضد اليابان التي انطلقت قبل قليل، بعد تدخله القوي مع لاعب الساموراي، ليتأكد غيابه عن مواجهة الصين، بسبب تراكم البطاقات.

وانطلقت مباراة السعودية ضد اليابان المقامة على ملعب سايتاما 2002، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة.

ترتيب المجموعة في التصفيات

وقبل مباراة اليوم، ينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن اليابان صاحب المركز الثاني.