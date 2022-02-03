تشهد منافسات النسخة الجديدة من مونديال الأندية التي ستنطلق، مساء اليوم الخميس، مشاركة الحكم الإماراتي الدولي عمار الجنيبي.

عمار الجنيبي يشارك في كأس العالم للأندية

وينطلق مونديال الأندية في الإمارات بداية من اليوم وحتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 7 فرق، وهم؛ الجزيرة، الهلال، الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، مونتيري المكسيكي، بالميراس البرازيلي وبيراي التاهيتي.

ويشارك عمار الجنيبي ضمن قائمة حكام تقنية الفيديو “الفار”، في القائمة النهائية لحكام مونديال الأندية، والتي ضمت 23 حكماً، موزعين بين 5 حكام ساحة، و10 مساعدين، إضافة إلى 7 حكام لتقنية الفيديو، مع حكم احتياطي واحد للدعم.

وتعد مشاركة عمار الجنيبي في كأس العالم للأندية، هي الثانية في مشواره الدولي على صعيد بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعدما سبق له التواجد في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا 2019، كحكم فيديو مساعد أيضاً.

ونال عمار الجنيبي الشارة الدولية عام 2011، امتداداً لمشاركات عديدة لقضاة الملاعب الإماراتيين في مونديال الأندية، إذ يعد رابع حكم إماراتي في بطولات العالم للأندية.

الحكام الإماراتيين في البطولة

وكانت البداية في النسخة الثالثة من كأس العالم للأندية باليابان 2006، حينما شارك الحكم المساعد الدولي عيسى غلوم، في مونديال الأندية، ضمن طاقم تحكيم القارة الآسيوية، والذي ضم السعودي خليل الغامدي، والماليزي صبح الدين محمد، بجانب الحكم المساعد، السوري حمدي القادري.

وحرمت الإصابة، قبل انطلاق كأس العالم للأندية بالمغرب 2013، الدولي السابق علي حمد، من قيادة طاقم التحكيم الإماراتي، الذي جرى اختياره للمشاركة في إدارة مباريات المونديال، وضم الطاقم إلى جانب حمد، الثنائي صالح المرزوقي ومحمد المهري.

وشهدت نسخة 2018 بالإمارات، مشاركة الدولي محمد عبد الله حسن، كحكم فيديو مساعد، قبل أن يقود الحكم ذاته طاقم تحكيم إماراتي، ضم إلى جانبه المساعدين الدوليين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، في مونديال الأندية 2020 في قطر.