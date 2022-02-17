روّج الفنان المصري عمرو دياب، لحفله المرتقب بالرياض يوم 24 فبراير الجاري، على مسرح أبوبكر سالم، في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

عمرو دياب على مسرح أبوبكر سالم

ونشر دياب صورة له من بوستر الحفل على حسابه الرسمي بموقع تويتر، وكتب عليها معلقًا: “الرياض.. استعدوا”.

ومن المقرر أن تطرح التذاكر بداية من يوم الغد الجمعة 18 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكان عمرو دياب أحيا حفلًا غنائيًا الجمعة الماضية بمركز المنارة في القاهرة الجديدة، بالعاصمة المصرية، وقدم الهضبة باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه.

ليلة طربية في البوليفارد

يذكر أن النجم عمرو دياب أحيا، ليلة غنائية طربية نهاية ديسمبر الماضي 2021 على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، وسط التزام جماهيري بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأطل الفنان عمرو دياب على محبيه وسط عاصفة من الترحيب، حيث استقبل الحضور وجمهوره بأعماله الغنائية، معبرًا عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي مجددًا، وكاشفًا عن حضوره لحفل غنائي مقبل في موسم الرياض في 16 من يناير المقبل.

وأشعل الفنان مدرجات المسرح التي لم تهدأ خلال أدائه أغانيه الشهيرة، ليختم حفلته بمجموعة من الأغنيات القديمة والجديدة له على مدى ساعة ونصف.

من جانبه كشف محمد زكي حسنين الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة “بنش مارك”، أن تنظيم الحفلة تم وفق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، وأن عدد الحضور تجاوز 4000 شخص، متمنيًا أن يكون وفقوا في تنظيم الحفلة.