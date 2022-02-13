اختتم فائق عابدي لاعب المنتخب السعودي للتزلج الألبي مشاركته في أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022، بحلوله في المركز الـ45 من أصل 89 مركزًا.

زمن تحقيق عابدي لـ المركز الـ45

وذكر الحساب الرسمي لـ اللجنة الأولمبية عبر “تويتر” أن عابدي جاء في المركز الـ45 وذلك بتحقيقه زمن وصل إلى 1:25.41 في الجولة الثانية والأخيرة من منافسات التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة.

وعلق تشين وي تشينج السفير الصيني لدى المملكة على مشاركة عابدي قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” حظًا أوفر للبطل الأولمبي فايق عابدي. يكفيك شرفًا أيها البطل بأن هذه المشاركة التاريخية ستفتح معها الباب أمام مشاركة الرياضيين السعوديين والعرب في الألعاب الأولمبية الشتوية مستقبلاً.