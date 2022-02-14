قال اللاعب البرازيلي فابينيو إنه بعد خسارة بيرنلي ضد ليفربول، أمس في الدوري الإنجليزي، سيلحق ليفربول بـ مانشستر سيتي من أجل المنافسة على المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة بيرنلي ضد ليفربول

وكان فابينيو نجح في إحراز الهدف الوحيد لفريق ليفربول في لقاء بيرنلي بالدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول، ليفوز ليفربول بهذا الهدف ويصل رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بفارق 9 نقاط عن نادي مانشستر سيتي المتصدر.

وتحدث فابينيو لـ شبكة Sky Sports قائلًا: “من الصعب دائمًا اللعب على ملعب بيرنلي وأحيانًا ننسى اللعب بطريقتنا ونقاتل لأننا نريد القتال من أجل الكرات الثانية”.

وواصل فابينيو قائلًا: ” ليفربول كان ممتازًا من الناحية الدفاعية وسعيد للغاية بوصولي للهدف الخامس في المباراة السابعة، أحاول دائمًا بذل الجهد من أجل مساعدة الفريق”.

كلوب يشيد بفوز ليفربول رغم قوة دفاع بيرنلي

أما المدرب يورجن كلوب مدرب ليفربول فقال بعد المباراة: “الفوز رائعًا في مباراة بيرنلي ضد ليفربول، لقد كانت الأجواء ممطرة ورغم ذلك نجحنا في الفوز بهدف طبقنا فيه فكرة الضغط العالي”.

وأضاف كلوب: ” بحثنا جاهدين عن الفوز ودفاع بيرنلي كان صعبًا أمامنا لكننا نملك الجودة للتعامل معهم”.

سيواجه ليفربول، فريق نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي.