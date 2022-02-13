أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم الأحد إذاعة “الإخبارية”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير.

بداية البث

وفي التفاصيل، بدأت الإذاعة بثها عند الساعة السابعة صباح اليوم، حيث انطلق أثيرها في ثلاث مناطق من خلال موجة FM؛ وهي الرياض عبر التردد 93.00 وجدة من خلال التردد 107.7 والدمام 99.00.

نقلة نوعية

وفي هذا السياق، قال مدير إذاعة الإخبارية مبارك آل عاتي، إن تلك الإذاعة هي نقلة نوعية جديدة في تاريخ هيئة الإذاعة التي تواصل مراحل التطور والتقدم في كل مجالات العمل الإعلامي.