أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليوم الأحد إذاعة “الإخبارية”، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير.
فيديو | انطلاق بث #إذاعة_الإخبارية بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة#برنامج_اليوم pic.twitter.com/cmbFCSrFf6
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 13, 2022
بداية البث
وفي التفاصيل، بدأت الإذاعة بثها عند الساعة السابعة صباح اليوم، حيث انطلق أثيرها في ثلاث مناطق من خلال موجة FM؛ وهي الرياض عبر التردد 93.00 وجدة من خلال التردد 107.7 والدمام 99.00.
نقلة نوعية
وفي هذا السياق، قال مدير إذاعة الإخبارية مبارك آل عاتي، إن تلك الإذاعة هي نقلة نوعية جديدة في تاريخ هيئة الإذاعة التي تواصل مراحل التطور والتقدم في كل مجالات العمل الإعلامي.
فيديو | مبارك آل عاتي مدير "#إذاعة_الإخبارية": تنطلق إذاعة قناة #الإخبارية على ثلاث فترات..
– الفترة الصباحية من 7 إلى 10 صباحًا
– فترة الظهيرة من 12 إلى 3 عصرًا
– الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءًا#برنامج_اليوم pic.twitter.com/LiWSVzbafh
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 13, 2022
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