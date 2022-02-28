تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مسربًا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني المقال من تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري، وهو يتفاوض مع وكيل أعماله للانتقال لتدريب الأهلي في الدوري السعودي.

ماذا طلب كارتيرون من وكيل أعماله ؟

وأظهر مقطع الفيديو المدرب الفرنسي وهو يطلب من المصري حازم فتوح وكيل أعماله التفاوض وفعل كل ما يلزم من أجل تدريب الأهلي، مطالبًا إياه بتوفير الضمانات حتى لا يحدث له، ما حدث عند إقالته من تدريب نادي النصر في 2017.

وكان رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور قد كشف عن تسجيل صوتي للمدرب الفرنسي مع وكيل أعماله، يؤكد من خلاله وجود مفاوضات مع النادي الأهلي، حيث يسعى مسؤولو النادي لعقد اجتماع معه سريعًا.

سبب إقالة المدرب الفرنسي من تدريب الزمالك

وأضاف مرتضى منصور أن مدرب الزمالك السابق اعترف بالتسجيل الصوتي المنسوب إليه وقرر إقالته اليوم الاثنين من تدريب الفريق.