يبدو أن مدرب نادي الزمالك المصري، الفرنسي باتريس كارتيرون اقترب من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك

وأعلن كارتيرون خلال تصريحاته لموقع “FilGoal”، قبل قليل، عن إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك المصري بالتراضي، موجهًا الشكر إلى مجلس الإدارة والجماهير.

وأكد الموقع المصري أن هناك مفاوضات حاليًا بين الطرفين على قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الفرنسي، والذي يصل إلى 300 ألف دولار، حيث يرغبان في تقسيم المبلغ بينهما.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تراجع النتائج مع كارتيرون في الفترة الأخيرة سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا، ما دفع الإدارة لرحيله، أملًا في تحسن النتائج والمنافسة على البطولات.

تدريب الأهلي خلفًا لهاسي

وكان رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور قد كشف عن تسجيل صوتي للمدرب الفرنسي مع وكيل أعماله، يؤكد من خلاله وجود مفاوضات مع النادي الأهلي، حيث يسعى مسؤولو النادي لعقد اجتماع معه سريعًا.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع النتائج مع مدربه بيسنيك هاسي، ما أثار غضب الجماهير التي تطالب برحيله، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).