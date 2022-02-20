تفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مع خوض أخضر السيدات لأولى مبارياته الدولية الرسمية، اليوم الأحد، أمام سيشل.

فيفا يشيد بأخضر السيدات

وأعاد حساب “فيفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر صورًا من مباراة أخضر السيدات ضد سيشل اليوم، مؤكدًا أنها لحظة تاريخية.

وعلق الحساب الرسمي لـ”فيفا”، قائلًا: “صور تاريخية.. لعبت السعودية اليوم أول بطولة دولية لها على الإطلاق للسيدات، أول أهداف، أول شباك نظيفة، وأول انتصار.. استمتع باللحظة”.

السعودية ضد سيشل:

ولعبت السعودية ضد سيشل على الملعب الوطني في المالديف، وانتهت المباراة بتحقيق الأخضر لفوز هام بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية لكرة القدم للسيدات بقيادة الألمانية مونيكا ستاب، منتخب المالديف يوم 24 من شهر فبراير الجاري في مدينة ماليه، وذلك تمهيدًا لدخول الأخضر في التصنيف الشهري الجديد لـ”فيفا”.