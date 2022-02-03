أكد مهاجم فريق النصر، فينسنت أبو بكر أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح لا يثير إعجابه، وذلك قبل مباراة مصر والكاميرون اليوم.

ومن المقرر أن تلعب مصر والكاميرون، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، على أن يواجه الفائز منتخب بوركينا فاسو في المباراة النهائية.

فينسنت أبو بكر يؤكد أن صلاح لا يبهره

وقال فينسنت أبو بكر: “أرى صلاح كما كان في مباراة مصر والكاميرون عام 2017، فهو يقدم موسمًا رائعًا في الدوري الإنجليزي، وساعد منتخب مصر في التأهل لقبل نهائي كأس الأمم، وأتمنى له التوفيق، وليفوز الفريق الأفضل”.

وأضاف المهاجم النصراوي عبر شبكة راديو فرنسا: “صلاح لا يثير إعجابي كثيرًا، أقولها بوضوح لأنني شخص صريح، ولدي طريقتي في تقييم الأمور، فإذا أعجبني، سأقول ذلك بلا حرج، لكنه لا يبهرني”.

صلاح غير مهاري

وتابع فينسنت أبو بكر: “إنه لاعب جيد، يسجل الكثير، لكنه لا يغلب عليه الطابع المهاري والإبداعي.. بالطبع، محمد صلاح يقوم بأشياء جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه مستقر في فريقه منذ سنوات”.

واختتم قائد منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم تصريحاته قائلًا: “إنه لاعب جيد ولكن ليس بمستوى البعض مثل كيليان مبابي”.