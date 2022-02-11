نجح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، في الفوز على نادي النصر بثلاثية دون رد في قمة الجولة العشرين لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي العميد، أسفر عن الهدف الأول من ركلة جزاء سجلها اللاعب البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وواصل العميد ضغطه، ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالعزيز البيشي من تصويبة مميزة بباطن قدمه اليسرى في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء، بتقدم العميد بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، شهد اللقاء طرد البرازيلي تاليسكا في الدقيقة الثامنة والخمسين بعد دخوله المتهور على أحد لاعبي الاتحاد.

ثم أضاف المغربي حمدالله الهدف الثالث للعميد في الدقيقة الـ69.

الاتحاد ينفرد بـ الصدارة:

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 47 نقطة منفردًا بـ صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.