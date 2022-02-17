أكد القانوني أحمد الأمير أن القرارات في قضية اللاعب محمد كنو سوف تُصدر بشكل نهائي يوم الأحد المقبل.

#ملعب_SBC | أحمد الأمير – مختص قانوني: تم تأجيل قرار قضية اللاعب محمد كنو إلى الأحد القادم. #قناة_SBC pic.twitter.com/6FVKJSicyS

— #ملعب_SBC (@sbcsport) February 16, 2022

سبب تأجيل إصدار القرارات ليوم الأحد:

وتحدث الأمير لـ برنامج “ملعب SBC” قائلًا: “قرارات قضية كنو ستُعلن الأحد المقبل، حيث كان من المفترض أن تُعلن اليوم الخميس ولكنها أُجلت للأحد حتى تصدر قرارات بمنع التسجيل وإيقاف اللاعب مع تغريمه كما هو متوقع”.

وأضاف الأمير: “لا شك أن إيقاف كنو لمدة 4 شهور سيؤثر بشكل كبير على مسيرة المنتخب السعودي بتصفيات المونديال، ولكن لا أحد فوق القانون”.

وفي وقت سابق، توقع فهد الهريفي، نجم النصر السابق، سيناريو نهاية قضية اللاعب محمد كنو مع النصر، وذلك بعد توقيعه لناديين في آنٍ واحد.

كواليس أزمة محمد كنو:

وكان كنو أثار أزمة، بسبب توقيعه لـ الهلال والنصر في آنٍ واحد، حيث جدد عقده مع الهلال يوم 6 يناير الماضي، لكن النصر أصدر بيانًا فجر السابع من يناير، أكد فيه على أن اللاعب وقع له على عقد الانضمام لأصفر العاصمة قبل التجديد مع الهلال.

وقال الهريفي عبر حسابه في “تويتر”: “نهاية الموضوع، من وجهة نظري فقط، النصر سيتنازل عن القضية، مقابل ما خطط وهو نيل الـ27 مليون ريال، اللي هي مثل الـ30 مليون ريال تبع إيجالو”.