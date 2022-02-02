شعر جمهور نادي الهلال بالقلق، وذلك بعد إصابة عبدالإله المالكي الصفقة الجديدة للنادي في مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان أمس في تصفيات كأس العالم.

وكان المنتخب السعودي أعلن اليوم الأربعاء عن إصابة المالكي في الرباط الصليبي الأمامي.

الهلال لن يدفع رواتب عبدالإله المالكي والفيفا يتكفل بها:

وقال الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز الناقد لدى برنامج “الحصاد الرياضي” بعد إصابة المالكي: “الاتحاد السعودي لكرة القدم سوف يتكفل بجميع تكاليف علاج اللاعب عبدالإله المالكي في حين سيدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم رواتبه، حتى مشاركته مع نادي الهلال”.

نص قانون الفيفا:

وينص قانون “حماية الأندية” على منح اللاعب تعويضات تُدفع في هيئة رواتب له، بدلًا من أن يدفعها له ناديه، في حال أُصيب خلال مباراة دولية له مع منتخب بلاده من الفئة الأولى، وفي حال ثبت أن مدة غيابه عن الملاعب ستتجاوز الشهر.

وينص القانون كذلك على عدم دفع أي تعويض للاعب في حال العجز التام أو الموت، والبرنامج يدفع التعويض فقط في حال أُصيب اللاعب إصابة بسيطة لا تؤدي لاعتزاله كرة القدم.

يدفع البرنامج راتب اللاعب بشرط ألا يتجاوز 7.5 مليون يورو خلال فترة الإصابة، ويحصل اللاعب على الأكثر على 20.548 ألف يورو يوميًّا يتم دفعها على الأكثر لمدة 356 يومًا.

يجب على الهلال إرسال تفاصيل إصابة المالكي والأشعة للفيفا للحصول على تعويض للاعب بمناسبة مشاركته في مباراة السعودية واليابان بتصفيات كأس العالم تحت إشراف الفيفا للحصول على التعويض، وإذا تم إرسال التفاصيل خلال مدة تخطت الـ28 يومًا فلن يقبله الفيفا.

الأمر ذاته حدث مع النادي الأهلي المصري في 2017، عندما قام الفيفا بتعويضه ماليًّا وتكفله براتب لاعبه السابق مروان محسن، بعد أن أُصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2017.