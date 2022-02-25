انتهت، منذ قليل، قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وأسفرت عن مواجهات قوية ومثيرة في ظل مشاركة أندية كبيرة.

قرعة الدوري الأوروبي

وأسفرت قرعة الدوري الأوروبي عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لنظيره غلطة سراي التركي، ويلعب رينجرز الإسكتلندي مع النجم الأحمر الصربي، ويواجه سبورتنغ براغا فريق موناكو الفرنسي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي مع ليون الفرنسي، ويُلاقي أتالانتا الإيطالي نظيره باير ليفركوزن الألماني، ويلعب إشبيلية الإسباني مع وست هام الإنجليزي، ويواجه لايبتسيتش نظيره سبارتاك موسكو، ويلعب ريال بيتيس مع آينتراخت فرانكفورت.

موعد المباريات

وتُقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس الموافق العاشر من مارس المقبل في ملعب الفرق المتأهلة من الملحق، على أن تُقام مواجهات الإياب يوم 17 من الشهر ذاته على أرض متصدري المجموعات.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 7 و14 أبريل المقبل، على أن يتم لعب الدور نصف النهائي يومي 28 أبريل و5 مايو، وستُقام المباراة النهائي على ملعب “سانشيز بيزخوان” في إسبانيا يوم 18 مايو المقبل.