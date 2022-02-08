ظهرت الفرق بشكل مميز خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، لتحقق النسخة الحالية رقمًا مميزًا.

الفرق تتألق هجوميًا في كأس العالم للأندية

وأُقيمت 3 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية 2021، وكانت البداية مع الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي “4/1″، ثم الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي “1/0″، ومواجهة الهلال مع فخر أبو ظبي “6/1”.

وقبل انطلاق منافسات الدور نصف النهائي، تُعتبر النسخة الحالية من مونديال الأندية ثاني أعلى نسبة في تسجيل الأهداف في تاريخ البطولة، بعد نسخة 2018 في الإمارات، والتي شهدت تسجيل 14 هدفًا بعد أول 3 مباريات أيضًا.

مواجهات نصف النهائي

وتنطلق أولى منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الأهلي المصري ضد بالميراس البرازيلي، اليوم الثلاثاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، مساء يوم غد الأربعاء، ويطمح الزعيم في تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).