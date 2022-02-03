تتجه الأنظار إلى الإمارات لمتابعة منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تنطلق، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الجزيرة وبيراي.

مونديال الأندية 2021

وينطلق مونديال الأندية اليوم وتستمر منافساته حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 7 فرق، وهم؛ الجزيرة، الهلال، الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي، مونتيري المكسيكي، بالميراس البرازيلي وبيراي التاهيتي.

ويفتتح الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف منافسات كأس العالم للأندية بمواجهة بيراي التاهيتي الذي يُشارك بدلًا من أوكلاند سيتي الذي أعلن انسحابه، على أن يواجه الفائز من هذه المواجهة، الهلال في الدور المقبل.

سيناريو مكرر في كأس العالم للأندية

وأعادت نسخة كأس العالم للأندية 2021 إلى الأذهان نسخة عام 2012 التي أُقيمت في اليابان، حيث تواجدت 3 فرق في النسختين، وهم؛ الأهلي المصري، تشيلسي الإنجليزي ومونتيري المكسيكي.

وخسر الأهلي ضد كورينثيانز البرازيلي بهدف دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2012، فيما فاز تشيلسي على مونتيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتواجه الفريق المصري والمكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ونجح مونتيري في الفوز على الأهلي بهدفين دون رد ليتوج بالميدالية البرونزية، فيما خسر تشيلسي أمام كورينثيانز بنتيجة 1/0 في المباراة النهائية، ليحصد الفريق البرازيلي لقب مونديال الأندية 2012.

وفي النسخة الحالية، يصطدم الأهلي المصري في بداية مشواره مع مونتيري المكسيكي، فيما يبدأ تشيلسي مبارياته في كأس العالم للأندية 2021 من نصف النهائي بمواجهة الفائز من مباراة الهلال والمتأهل من اللقاء الافتتاحي.