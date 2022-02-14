تُمني جماهير الهلال النفس بتألق الفريق الأول لكرة القدم مع مدربه الجديد الأرجنتيني رامون دياز، والتتويج بلقب كأس الملك.

دياز بديلًا لجارديم:

وكان نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد أنهى العلاقة التعاقدية مع ليوناردو جارديم بالتراضي، حيث قدمت الإدارة شكرها وتقديرها له على ما قدمه طوال فترة عمله مع الأزرق، متمنية له التوفيق في مسيرته العملية.

وبعد الإعلان عن رحيل جارديم رسميًّا، أنهى مجلس الإدارة أنهى إجراءات التعاقد مع رامون دياز لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تطالب دياز بحصد كأس الملك:

وتفاعلت الجماهير مع خبر عودة رامون دياز لقيادة الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وطالبته بالعودة إلى منصات التتويج، ليكون وسم كأس الملك ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية.

وقال حماد الدوسري: “يبدو أن الهلال يفكر جديًّا في الدوري لذلك أعاد ملك الدوري رامون دياز.. بعيدًا عن الدوري من وجهة نظري أنها خطوة موفقة لحساسية المرحلة ولمعرفة دياز بعناصر الفريق ومتابعته لهم عن قرب في كأس العالم”.

وتابع تغريدته قائلًا: “تحقيق كأس الملك، التأهل آسيويًّا، والمجموعات الآسيوية.. أهداف يجب تحقيقها”، وعلق مشجع آخر على عودة دياز، قائلًا: “رسميًّا.. كأس الملك هلالي”.

وكتب وجدي كعكي: “أتوقع ان ينجح دياز في البدايات كردة فعل تغيير المدرب ويتجاوز الشباب والنصر في كأس الملك، لكن لو استمر للموسم القادم أتوقع أن يكون موسمًا سيئًا للهلال”.

وعلق محمد عبر “تويتر”، قائلًا: “بطولة الكأس بطولة مهمة ومن زمان ما حققناها، الموسم هذا لازم نجيبها لأن عدم تحقيقها أمر غير مقبول إطلاقًا وبيكون موسم كارثي”.