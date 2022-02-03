طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة، مساء أمس الأربعاء، أغنيتها الجديدة فوضى، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

كلمات أغنية كارول سماحة

وتقول كلمات مطلع أغنية فوضى، : “‏فوضى فوضى حواليا.. ‏عالم منا طبيعية.. ‏كلو مفكرلي حالو.. ‏أقوى حدا بالبشرية”، وهي من كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف.

يذكر أن سماحة، طرحت مؤخرًا أغنيتها يا شباب يا بنات، وهى من كلمات وألحان سليم عساف أيضا، وتوزيع ألكسندر ميسكيان، مكس وماستر إيلي بربر، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

شكرا تسجل 25 مليون مشاهدة

وكانت النجمة اللبنانية، احتفلت بوصول أغنيتها التي تحمل اسم شكرا، لـ 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب، التي طرحتها خلال شهر فبراير الماضي والأغنية من إخراج بتول عرفة.

وقالت، في تصريحات صحفية ، إن التعليم هو السلاح القوى، خاصة للمرأة، وتعليم المرأة أصبح من المسلمات، وليس عيباً أن تساعد الزوجة زوجها في البيت وفي المصاريف.

وأضافت: “أعتقد إن لم أكن فنانة كنت أحب أن أكون محامية وأختص بالحياة الاجتماعية فلدي رغبة جامحة للدفاع عن المظلوم، وكنت أخدم الناس كمتطوعة لمدة خمس سنوات وكانت من أجمل أيام حياتي ولم أنتظر شيئا في المقابل ولم أتقاضى أجرا على هذا العمل التطوعي”.

وعن الفيديو كليب الذي جمعها بهاني شاكر، أوضحت كارول سماحة خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة CBC: “هذه الأغنية كانت مفاجأة للكثير أن يظهر هاني شاكر معي كموديل وطيلة الأغنية كان الجمهور ينتظره أن يغني حتى انتهت الأغنية وأعيد نفس الأمر في أغنيته، وكانت ردود الأفعال علي الأغنيتين رائعة جدا”.